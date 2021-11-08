Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому автомобилистам на российской резине не следует выезжать на дороги. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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«Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», — обратились в пресс-службе к водителям.

При этом пешеходам также советуют проявить осторожность — замедлять шаг и опускать капюшон при переходе дороги, внимательно смотреть по сторонам и использовать светоотражающие предметы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.