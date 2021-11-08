Таллин, , 16:10 — REGNUM Эстонские театры всерьез обеспокоены быстро растущими счетами за электроэнергию, потому что им необходимо найти дополнительные средства для покрытия возросших коммунальных счетов. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на руководителей известных театральных коллективов.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по словам Оття Маатена, директора Эстонской национальной оперы, повышение цен на электроэнергию означает для них дополнительные расходы в размере 50−100 000 евро, которые театр должен покрывать за счет собственных средств.

В настоящее время театр использует пакет фиксированных цен на электроэнергию, но планирует от него отказаться в надежде, что биржевой пакет принесет им финансовое облегчение.

По словам директора пярнуского театра «Эндла» Роланда Леэсмента, оплата счетов стала проблемой и для них, тем более, что сектору развлечений грозят новые ковид-ограничения.

Проблемы театров не касаются музеев Эстонии, так как, в отличие от театров, коммунальные счета, включая счета за электричество, им оплачивают местные власти или государство.