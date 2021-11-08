Москва, , 19:34 — REGNUM Целью ударов ВСУ по Донбассу являются не военные успехи, а желание вызвать у жителей народных республик разочарование в России. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

Обстрел. ДНР Отряд Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

«В целом, действия украинских военных формирований в Донбассе последний месяц — это информационно-психологическая составляющая гибридной войны», — заявил эксперт.

«Стратегия «булавочных уколов» — фейковый удар «Байрактара», заход украинских диверсантов в Старомарьевку, постоянные обстрелы и убийства, не ведут к военным успехам. Но ведут к тому, что жители прифронтовой территории разочаровываются в России», — пояснил эксперт.

«Эти «уколы» ведут к падению авторитета России как государства, которое не может или не хочет защищать своих граждан. На это и рассчитывают сценаристы информационной войны — сидящие, естественно, в штабах западных разведок», — отметил Селиванов.

«Они хотят спровоцировать Россию на жесткий военный ответ, чтобы представить ее агрессором. Необычная война требует нестандартных решений. Донбасс держится и верит, что и Россия найдет асимметричный и эффективный ответ на кровавые украинские провокации», — подытожил политолог.