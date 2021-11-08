Волгоград, , 16:10 — REGNUM Мини-завод по производству кислорода из атмосферного воздуха запустили в работу в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн. Оборудование снизит зависимость лечебного учреждения от поставок баллонного газа, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Палата для больных COVID-19 Https://www.volgograd.ru/

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

За счёт областного бюджета для ветеранского госпиталя закупили медицинский адсорбционный концентратор кислорода с производительностью 25 куб. м/час. На базе медучреждения развёрнуто 390 коек для пациентов с COVID-19, ежесуточно используется от 70 до 100 баллонов газа. Мини-завод по производству кислорода сократит закупку газа на 85 баллонов в сутки.

В целом инфекционные стационары региона потребляют 58 тонн кислорода в сутки, а объём производства медицинского газа составляет 3 800 баллонов в сутки, жидкого кислорода — 80 тонн в сутки.