Степанакерт, , 16:07 — REGNUM Военнослужащие ВС Азербайджана обстреляли мирных жителей Нагорного Карабаха недалеко от города Шуши, в результате чего погиб один человек. Об этом 8 ноября сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что сегодня днём четыре человека ремонтировали водопровод, когда по ним начали стрелять. Все они были ранены, их доставили в госпиталь в Степанакерте. Одни из пострадавших от полученных ранений скончался.

«Оперативные группы полиции и сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-розыскную деятельность по выяснению обстоятельств происшествия», — сообщили в СНБ.

Стоит отметить, что в Азербайджане 8 ноября проходит празднование победы в войне 2020 года в Нагорном Карабахе. В Шуши прибыл азербайджанский президент Ильхам Алиев для выступления перед военнослужащими.

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