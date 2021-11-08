Степанакерт, 8 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана обстреляли мирных жителей Нагорного Карабаха недалеко от города Шуши, в результате чего погиб один человек. Об этом 8 ноября сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Сообщается, что сегодня днём четыре человека ремонтировали водопровод, когда по ним начали стрелять. Все они были ранены, их доставили в госпиталь в Степанакерте. Одни из пострадавших от полученных ранений скончался.

«Оперативные группы полиции и сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-розыскную деятельность по выяснению обстоятельств происшествия», — сообщили в СНБ.

Стоит отметить, что в Азербайджане 8 ноября проходит празднование победы в войне 2020 года в Нагорном Карабахе. В Шуши прибыл азербайджанский президент Ильхам Алиев для выступления перед военнослужащими.