В Туле открыта доска в память о героической обороне города

Тула, 8 ноября 2021, 16:07 — REGNUM Памятная доска, посвященная обороне Тулы в 1941 году, установлена на южной стене Всехсвятского кладбища — именно здесь с 30 октября по 7 ноября 1941 года проходили ожесточенные бои, а на самой стене сохранились следы пуль и осколков снарядов. Об этом сообщили 8 ноября в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Мемориальная доска установлена по инициативе губернатора Алексея Дюмина — письмо с предложением он получил от жителя города. В установке доски участвовали государственный архив Тульской области, центральный архив Министерства обороны России и Российское военно-историческое общество (РВИО).