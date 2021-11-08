Тула, 8 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Памятная доска, посвященная обороне Тулы в 1941 году, установлена на южной стене Всехсвятского кладбища — именно здесь с 30 октября по 7 ноября 1941 года проходили ожесточенные бои, а на самой стене сохранились следы пуль и осколков снарядов. Об этом сообщили 8 ноября в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле открыта доска в память о героической обороне города

«Сегодня осталось не много мест, которые хранят память о событиях 80-летней давности. Это место обязательно войдет в экскурсионный маршрут, посвященный обороне Тулы. Проходя здесь, жители и гости города смогут прикоснуться к истории и ещё раз вспомнить подвиг своих дедов. Из таких маленьких событий и памятных мест складывается наша великая история», — отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Мемориальная доска установлена по инициативе губернатора Алексея Дюмина — письмо с предложением он получил от жителя города. В установке доски участвовали государственный архив Тульской области, центральный архив Министерства обороны России и Российское военно-историческое общество (РВИО).