Ишим, Тюменская область, , 16:05 — REGNUM В тюменском городе Ишиме в здании межрайонного следственного отдела с собой покончил мужчина. Об этом сообщает NG.72.ru.

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Погибшего задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области изданию сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечает пресс-служба ведомства.

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