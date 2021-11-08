Москва, , 19:16 — REGNUM Украинские военные применяют широкую линейку вооружений, но в качестве ударных БПЛА им проще использовать небольшие аппараты. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«Само заявление о применении «Байрактара» вызвала негативную реакцию, в том числе, в Европе», — заявил эксперт.

«Украинская сторона применяет разнообразное вооружение — стрелковое, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, минометы калибров 82 мм и 120 мм, а также ствольную артиллерию калибра 120 и 152 мм. И этот перечень фиксируется, в том числе, отчетами ОБСЕ», — отметил Селиванов.

«Ежедневно украинским воякам легче использовать небольшие беспилотники, в том числе, самодельные», — пояснил эксперт.

«Именно с них они сбрасывают взрывные устройства от которых страдают, в том числе, мирные люди — как совсем недавно в поселке Гольмовский», — заключил политолог.