Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 17:28 — REGNUM Политика Республики Сербской, нацеленная на защиту насущных интересов сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины, пользуется в первую очередь твердой поддержкой Москвы и Пекина. Об этом ИА REGNUM заявил профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич.

Босния и Герцеговина

Так Перишич прокомментировал ИА REGNUM заявление спецпредставителя Госдепа США по Западным Балканам Габриэля Эскобара о том, что члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика в регионе не поддерживает никто, в том числе официальный Белград.

Эксперт подчеркнул, что при этом ни в коем случае нельзя говорить о том, что политика Республики Сербской лишена поддержки сербского руководства. Можно всего лишь констатировать, что официальные власти в Белграде «застала врасплох решимость Республики Сербской не признавать Кристиана Шмидта верховным представителем международного сообщества в БиГ», добавил политолог.

«Я предполагаю, что Эскобар не услышал из Белграда никаких прямых заявлений о том, что сербское руководство не согласно с политикой Баня-Луки. Это мне кажется мало вероятным. Я допускаю, что Белград недостаточно хорошо оценил решимость Баня-Луки не признавать Кристиана Шмидта верховным представителем, но после дипломатической акции России в Совете безопасности ООН эти сомнения развеялись», — рассказал Перишич.

Напомним, что Габриэль Эскобар 7 и 8 ноября находится с визитом в Боснии и Герцеговины. Накануне визита Эскобар заявил, что политика лидера боснийских сербов Милорада Додика не находит поддержки в других странах региона — даже в Сербии.

Эскобар обсуждает с руководством БиГ пути выхода из политического кризиса, который разгорелся после решения бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская на это ответила приостановкой участия в органах власти на уровне БиГ. Также Баня-Лука не признала легитимным избрание немецкого дипломата Кристиана Шмидта на должность нового верховного представителя, так как его кандидатуру не потвердил СБ ООН. Шмидта также не признают Москва и Пекин.