Джакарта, 8 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн посетит Индонезию, чтобы укрепить совместную работу по содействию восстановлению экономики и эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает Antara.

Simon Clancy Австралия

Визит состоится в ноябре 2021 года, но точная дата визита не оглашалась.

«Австралия и Индонезия продолжают работать вместе как близкие соседи и всеобъемлющие стратегические партнеры», — заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

В Джакарте министр иностранных дел Австралии встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, чтобы подтвердить тесную связь между правительством, экономикой и народами двух стран.

На встрече также будут обсуждены усилия по продолжению построения стабильного, процветающего Индо-Тихоокеанского региона.

Марис Пейн также встретится с индонезийскими женщинами в различных государственных и частных секторах Индонезии.

Помимо Индонезии, Марис Пейн посетит Малайзию, Камбоджу и Вьетнам. Турне основано на тесном партнерстве Австралии с Юго-Восточной Азией.