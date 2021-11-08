Нижние Серги, Свердловская область, 8 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В городе Нижние Серги Свердловской области житель Пермского края убил знакомого из-за мести. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Следствием установлено, что обвиняемый в гостях у потерпевшего распивал с ним спиртные напитки. В ходе беседы у мужчин возникла ссора. Конфликт начался из-за того, что ранее хозяин дома дал признательные показания о совершении подсудимым имущественного преступления. В итоге мужчину осудили.

Пермяк затаил обиду и захотел отомстить. Он поджег штору и убедился, что начался пожар. Мужчина понимал, что его знакомый находится в состоянии алкогольного опьянения и не сможет самостоятельно выбраться из дома. Тем не менее, мужчина покинул место преступления.

В ходе пожара потерпевший скончался. Кроме того, своими действиями подсудимый уничтожил дом погибшего. Тем самым он нанес материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга), частью 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Пермяка приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.