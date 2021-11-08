Эксперт: Украина применила «Байрактар», чтобы прощупать реакцию России
Москва, 8 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Целью постановочного удара «Байрактара» по позициям Народной милиции ДНР являлась стремление увидеть реакцию РФ. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.
Цитата из: Обыск задержанного украинскими военными офицера ЛНР Андрея Косяка. 2021. Украина
Андрей Косяк. Плен
«Разрекламированный удар «Байрактара» — это постановка» — заявил эксперт.
«Цель постановки — прощупать реакцию и России, и мирового сообщества», — пояснил Селиванов.
«С этой же целью был захвачен и до сих пор противозаконно удерживается в заложниках наблюдатель ЛНР в СЦКК Андрей Косяк. С Андреем у украинцев «прокатило» — они до сих пор его не отдают, а с «Байрактаром» — не совсем» — заключил политолог.