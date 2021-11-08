Москва, 8 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Целью постановочного удара «Байрактара» по позициям Народной милиции ДНР являлась стремление увидеть реакцию РФ. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

Цитата из: Обыск задержанного украинскими военными офицера ЛНР Андрея Косяка. 2021. Украина Андрей Косяк. Плен

«Разрекламированный удар «Байрактара» — это постановка» — заявил эксперт.

«Цель постановки — прощупать реакцию и России, и мирового сообщества», — пояснил Селиванов.

«С этой же целью был захвачен и до сих пор противозаконно удерживается в заложниках наблюдатель ЛНР в СЦКК Андрей Косяк. С Андреем у украинцев «прокатило» — они до сих пор его не отдают, а с «Байрактаром» — не совсем» — заключил политолог.