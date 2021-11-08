Москва, , 16:00 — REGNUM Претендовать на жилищные субсидии могут не все чиновник, а только те, у кого нет другой возможности получить жильё. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию ряда СМИ о том, что такую поддержку от государства получают и те российские чиновники, кто владеет дорогой недвижимостью.

Собственное жилье (сс) nattanan23

Он подчеркнул, что определённая программа помощи существует, однако, по словам официального представителя Кремля, «здесь неверна сама постановка вопроса».

«Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки. Ими пользуются те, кто большими финансовыми средствами не обладает», — указал Песков.

Напомним, ранее на сайте «Важные истории» (СМИ, признанное иностранным агентом) появилось сообщение о том, что с 2012 года около 650 российских чиновников якобы получили от государства многомиллионные субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся.