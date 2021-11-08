Москва, , 16:00 — REGNUM В отелях и заведениях общепита Египта после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде проведут как плановые, так и внезапные проверки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отель в Египте Russgirl88

Проверки на предмет соблюдения санитарных мер пройдут в связи с просьбой главы Ростуризма. Отелям, не соблюдающим санитарные нормы, грозят серьезные меры, включая штрафы, отзыв лицензии и приостановку деятельности.

Уже начались проверки в гостиницах Хургады. Инспекторы оценивают качество уборки общественных мест и ресторанов (мытье полов, дезинфекция поверхностей), соблюдение санитарных норм при хранении и приготовлении продуктов, качество воды и напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с отравлением российских туристов в одном из отелей Хургады глава Ростуризма попросила министра по туризму и древностям Египта провести проверку курортных отелей и заведений общепита.

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