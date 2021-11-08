Саратов, 8 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала 2021 года на свет появились 165 пар двойняшек. Соответствующие итоги за 10 месяцев подвела начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Департамент ЗАГС Забайкальского края Двойня

Всего в регионе в отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 15 535 детей, из них 7952 мальчика и 7583 девочки. В саратовских семьях с начала года родилось 165 пар двойняшек. Чаще всего регистрировали однополых детей — 61 пара мальчиков-двойняшек и 54 пары девочек-двойняшек. На «королевские двойни», когда рождаются сразу мальчик и девочка, за 10 месяцев приходится 50 пар детей, уточнила спикер.

Среди имён самыми популярными в октябре стали: София, Ева, Мария, Алиса, Виктория, Артём, Михаил, Максим, Дмитрий и Мирон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за первое полугодие 2021 года зарегистрировали 41 666 актов гражданского состояния.

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