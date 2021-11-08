Москва, 8 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Угроза нападения со стороны ВСУ реальна, но ввиду нехватки мотивированных военнослужащих стремительное наступление маловероятно. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«У украинских войск хватает мотивированных бойцов для того, чтобы «держать линию», и для комплектации диверсионных спецподразделений» — заявил эксперт.

«Если Украина начнет полномасштабное наступление — большая часть солдат не захотят погибать за Зеленского (или кого угодно) и дезертируют, или начнут саботаж», — отметил Селиванов.

«Поэтому никакого стремительного захвата Донбасса украинцами не будет» — заключил политолог.