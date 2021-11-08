8 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:24 — REGNUM В Сети жители Южной Кореи обсудили «трогательное» дорожно-транспортное происшествие.

Авария (сс) Pixel-mixer

Авария Tysto

По сообщениям южнокорейских СМИ, в Сети мужчина из южнокорейского города Коян опубликовал видео записи с видеорегистратора машины своей супруги, которая недавно везла в больницу ребёнка с высокой температурой и нечаянно столкнулась с другим автомобилем.

Когда женщина вышла из машины и стала объяснять ситуацию, водитель побитого автомобиля сказала ей, что «всё нормально, езжайте дальше, потом разберёмся».

Когда мужчина пересмотрел видеозапись перед предоставлением её в страховую компанию, на его глаза навернулись слёзы. Его поразила реакция женщины-водителя, которая вместо того, чтобы ругаться, тепло обняла и успокоила его жену.

Когда он позвонил пострадавшей и начал говорить о компенсации, та перебила его и спросила о состоянии ребенка.

Пользователи Сети отметили, что обычно в таких ситуациях люди ругаются, однако водитель побитого автомобиля показала себя с самой лучшей стороны. А один человек и вовсе написал, что это было лучшее видео аварии, которое он когда-либо видел.

«В этом суровом мире ещё остались добрые люди», — пишет adon***.

«Женщина наверняка сильно удивилась тому, как разрешилась данная ситуация», — отмечает thfkk***.

«Хотел бы я, чтобы подобных новостей было как можно больше», — надеется wkds***.

«Пусть воздаяния за совершенные благие дела приумножаются во много раз», — пишет lsh4***

«Люди, такие как этот водитель, — большая редкость», — отмечает sbh8***.

«Какой замечательный человек!» — восхищается cns0***.

«Давайте найдём этого автовладельца и наградим его!» — предлагает jjan***.

«Таких людей, как этот водитель, должно быть больше», — пишет jt32***.

«Теперь я хочу быть такой же, как эта женщина-водитель», — сообщает gimc***.

«Я бы очень хотел, чтобы в нашем мире были только такие люди», — желает pigm***.

«Какая трогательная история! Будьте здоровы!» — отмечает cnst***.

«Конечно, ребенок должен быть на первом месте, всё остальное покроет страховка», — пишет math***.

«Как такой добрый человек может жить в такой стране, как наша?» — интересуется pclc***.

«Вожу автомобиль порядка 20 лет, однако сталкиваюсь с подобным впервые», — отмечает dnrk***.

«Утро начинается не с кофе, а со слез», — пишет skaw***.