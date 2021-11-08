Токио, , 15:57 — REGNUM Гоночный симулятор Forza Horizon 5 ещё до релиза собрал аудиторию из более, чем 800 тыс. геймеров. Об этом 8 ноября сообщает портал GamesRadar.

Игра Forza Horizon 5 Скриншот с YouTube

Такое количество игроков уже присутствует во внутриигровой таблице лидеров «Зала славы» Forza Horizon 5, хотя полноценный релиз игры ещё не состоялся. Издание отметило, что это говорит о том, что сотни тысяч геймеров приобрели премиальные версии игры, которые предоставляют им право участвовать в программе «раннего доступа». Отметим, что в США стоимость такой версии Forza Horizon 5 составляет $99.

Напомним, в 2021 году Forza Horizon 5 получила премию E3 Awards 2021 в номинации «Самая ожидаемая игра года». Игру анонсировали 13 июня 2021 года во время выставки E3 2021.

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