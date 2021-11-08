Красногорск, , 15:56 — REGNUM Среднесуточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом на территории Подмосковья продолжает расти. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«За последние три дня мы выявляем в сутки более 3 тыс. человек. Сегодня у нас 3429. Это такой своего рода антирекорд — такой цифры у нас ранее не было», — сказала Стригункова.

По её словам, среднесуточная выявлялось лиц, зараженных коронавирусом, в Подмосковье за семь дней выросла на 10%.

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