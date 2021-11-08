Москва, 8 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Угроза нападения со стороны ВСУ актуальна все время, но осуществить эту угрозу не даёт возможное вмешательство со стороны РФ. Об этом 8 ноября заявил кореспонденту ИА REGNUM председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Угроза наступления ВСУ реальна всегда» — заявил эксперт.

«Главное, что останавливает ВСУ — это страх перед потерями и перед вмешательством российской армии, которая придет на помощь Донбассу. Поэтому Украина и не нападает, ограничиваясь циничными, подлыми, кровавыми, но малозначительными провокациями», — подчеркнул Селиванов.

«Постоянные вооруженные провокации с украинской стороны, постоянные обстрелы не только мирных домов, но и позиций ЛНР не дают потерять бдительность защитникам республики. Потому и готовность к отражению агрессии всегда на высоком уровне» — заключил политолог.

Напомним, на Донбассе агрессивные действия украинской стороны в конце октября — начале ноября привели к очередному обострению военно-политической ситуации.