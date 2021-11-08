Москва, , 15:53 — REGNUM Международные цены на продовольственные товары в октябре в очередной раз поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. По сравнению с сентябрем рост составил 3%, рост индекса продовольственных цен продолжается третий месяц подряд, сообщила на днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Неделей ранее Financial Times проанализировала стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд и определила «индекс завтрака»: стандартный завтрак подорожал до максимального значения впервые за 10 лет.

Ажиотаж мирового масштаба

Новый максимум, видимо, не последний. Европейские сельхозпроизводители уже столкнулись с нехваткой удобрений и ростом цен на них. На данный момент объявлено о закрытии около 20% европейских мощностей по производству азотных удобрений. Очевидно, что в конечном счете это выльется в дальнейшее подорожание продовольствия для европейцев.

Рост цен на продукты питания вносит свой вклад в инфляцию и в России. Однако, в отличие от западных рынков, в нашей стране вклад минеральных удобрений в цену социально значимых продуктов питания — например, хлеба, — не превышает 1−2%, и колебания в их стоимости миллионам россиян не заметны. А денежный поток, который есть сегодня у отечественных сельхозтоваропроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай.

Российские приоритеты

Для российских производителей минеральных удобрений внутренний рынок всегда был приоритетным. Потребление удобрений в России растет с каждым годом — за последние 5 лет оно практически удвоилось. В этом году аграрии закупят еще на 13% больше, 4,5 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Из них 98% уже поставлено. Нет сомнений, что потребность на этот год будет полностью закрыта — поставки минудобрений в регионы идут непрерывно. Даже гипотетическая вероятность дефицита минудобрений в российском АПК отсутствует.

В то время как в Европе цена на минеральные удобрения практически удвоилась вслед за удорожанием газа, в России свою эффективность демонстрируют меры по сдерживанию стоимости. По поручению первого зампредправительства РФ А.Р. Белоусова, создана методика определения ценовой доступности удобрений. Одним из первых результатов её применения стала добровольная фиксация цен производителями и скидки аграриям РФ до завершения осенних полевых работ, которая затем была продлена до конца года.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, потребность АПК в минеральных удобрениях на 2022 г. составляет 4,7 млн тонн, которые, как и потребность этого года, будет полностью обеспечена российскими производителями. Часть этого объема будет поставлена аграриям уже в этом году. По данным Росстата, производство минеральных удобрений в России увеличивается: за 9 месяцев этого года рост производства составил 5,6%, а по итогам 10 месяцев российские аграрии, по данным Минсельхоза, увеличили закупки на 15%.

И все же в сельхозсреде до недавнего времени сохранялась напряженность относительно закупок под весенний сев. Отдельные агрохолдинги даже призывали к радикальным мерам в отношении производителей удобрений, вплоть до пошлин и экспортного эмбарго.

Однако, обеспокоенность аграриев — не повод мешать экспорту российских удобрений, устанавливая пошлины, и российские производители и дальше должны конкурировать на мировых рынках, указывали эксперты. По словам ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дениса Терновского, которого цитируют «Известия», жесткие меры только навредят. «Пошлины перераспределят доходы от роста цен на удобрения в пользу сельхозпроизводителей и государства, но, как и любые ограничения торговли, могут повлечь за собой потери для экономики», — сказал он изданию.

Квоты от нервов

Чтобы успокоить аграриев и они могли быть уверенными, что под весенний сев смогут закупить столько удобрений, сколько они традиционно покупают каждый сезон, российское правительство — временно — ограничило вывоз азотных и азотсодержащих удобрений на полгода, с 1 декабря по 31 мая. Об этом 3 ноября объявил премьер Михаил Мишустин. В соответствии с постановлением правительства, квота для азотных удобрений — не более 5,9 млн тонн, для сложных — не более 5,35 млн тонн.

По мнению РАПУ, квотирование экспорта не приведет к снижению загрузки производственных мощностей и поможет снять обеспокоенность аграриев относительно доступности минеральных удобрений.

В Минпромторге России в этой связи отмечают, что установленные ограничения на экспорт позволяют говорить, что российские компании смогут как обеспечить внутренний рынок, так и выполнить обязательства перед зарубежными покупателями.

Аграрии решение правительства поддерживают. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что квота на экспорт удобрений — вынужденная, но правильная мера. «Мировой рынок лихорадит, многие европейские производители остановили производство, а некоторые страны вообще закрыли экспорт. В подобной ситуации вполне логично ожидать ажиотажный спрос со стороны иностранных покупателей. Причем цена будет не главным критерием, речь скорее пойдет о доступности минудобрений к весенним полевым работам. В этой ситуации нам нельзя остаться без удобрений, нельзя провалить весенний сев и оставить страну без урожая», — приводит слова эксперта «Российская газета».

Экспорт как источник развития

Полностью обеспечивая российский АПК, индустрия минеральных удобрений вносит свой значимый вклад в развитие несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2017 — 2020 гг. несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 21%, а в 2021 году рост может составить еще 12%. Выполняя свои обязательства по насыщению экспортного потока, Россия стала одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки — сегодня отечественная продукция поставляется в более 130 стран. Для ряда крупных аграрных государств в сфере минеральных удобрений Россия выступает стратегическим партнером.

Экспортная выручка от поставок минеральных удобрений — один из главных источников финансирования отраслевых инвестиционных программ по модернизации и строительству производственных мощностей. Для приоритетного удовлетворения растущих потребностей российских аграриев, сохранения и наращивания позиций на внешних рынках за последние 7 лет отрасль уже инвестировала свыше 1,3 трлн рублей и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие 7 лет. В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся.

Однако, в отличие от быстрорастущего внутреннего рынка с динамикой 12−13% в год, колебания в экспортных поставках удобрений минимальны. По данным ФТС, в январе-августе экспорт азотных и сложных удобрений изменился незначительно: 1,6% и 3% соответственно.

Источник, знакомый с решением правительства, говорит, что оно официально закрепляет существующий де-факто приоритет российского рынка над экспортом. «В условиях волатильности цен и роста спроса на мировом рынке, для производителей закреплено, по сути, традиционное распределение между поставками на внутренний рынок и экспорт с учётом сезонности, чтобы при этом дополнительно гарантировать доступность удобрений для российского АПК в преддверии начала весенней посевной, а также предотвратить их вывоз из РФ перекупщиками», — отмечает источник.

Решение правительства может спровоцировать дополнительный рост мировых цен на удобрения, продолжает эксперт. «С учётом рисков дальнейшего углубления дефицита поставок на фоне энергетического кризиса в Европе и фактической остановке поставок удобрений из Китая. Итогом может стать рост прибыльности экспортируемых из России удобрений, да ещё и отличающихся экологической чистотой».

Это подтверждают и в РАПУ. «Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками. В дополнение к этому, квотирование экспортных поставок поддержит благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках, поэтому в стоимостном выражении российский несырьевой неэнергетический экспорт только выиграет».