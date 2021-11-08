Ереван, 8 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе крайне важно для Еревана. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью, опубликованном 8 ноября в «Аргументах и фактах».

Newshay.com Армен Саркисян

«То, что делают миротворцы, имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха, о будущем этого региона, о том, чтобы завтра не было войны», — сказал Саркисян.

Он выразил благодарность военнослужащим из России за то, что они делают в Нагорном Карабахе. Он также поблагодарил за это президента РФ Владимира Путина. На вопрос журналиста, как долго нужно будет присутствие миротворцев в регионе, Саркисян ответил: «Навсегда».

Напомним, российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах 11 ноября 2020 года. Их присутствии в регионе является одним из условий соглашения между Москвой, Баку и Ереваном о прекращении войны Карабахе.