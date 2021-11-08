Варшава, , 15:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 8 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 7 316 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли три человека, у двоих из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 111 534 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 77 760. В больницах по состоянию на 8 ноября находятся 10 221 пациент с COVID-19. Из них 872 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.