Лондон, , 15:59 — REGNUM На благотворительном аукционе на продажу выставили одежду и аксессуары британской певицы Эми Уайнхаус. Об этом 8 ноября пишет издание Billboard.

Певица Эми Уайнхаус Скриншот с YouTube

По данным СМИ, более 800 предметов одежды певицы продали на сумму $4 млн. Все эти средства пойдут в благотворительный фонд артистки для помощи обездоленным молодым людям, основанный её родителями.

ИА REGNUM напоминает, что Эми Уайнхаус скончалась в 2011 году из-за отравления алкоголем. Артистке на момент смерти было 27 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Отец Эми Уайнхаус выступил против съёмок документального фильма о ней