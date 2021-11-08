Уфа, , 15:53 — REGNUM Бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за получение взяток в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Забор исправительной колонии Usman48.ru

В суде было установлено, что в городе Салавате обвиняемый бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2 УФСИН России по Башкирии с октября 2020 года по январь 2021 года незаконно пронёс на территорию исправительной колонии три сотовых телефона. За это он получил от осужденного 34 тысячи рублей.

«Сумма взяток варьировалась от 2,5 до 15 тыс. рублей. При попытке пронести наркотики он был задержан сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, получения взятки, мелкого взяточничества, покушения на сбыт наркотических средств.

Сообщается, что свою вину 24-летний подсудимый признал. Он был уволен со службы в связи с нарушением условий контракта.

В результате суд приговорил его к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.