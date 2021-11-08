Москва, 8 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане может серьезно угрожать Туркмении. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Единственное государство, которому ситуация в Афганистане может угрожать — это Туркмения. Там открытая граница», — заявил эксперт.

«Наблюдаются проблемы вокруг города Мары и столицы — Ашхабада», — отметил политолог.

«Если вдруг какие-то группы афганцев пойдут на Туркмению, то граница просто разбежится. Там стоят племена, и они разбегутся по оазисам. На границе не останется никого. Ее просто не станет между Туркменистаном и Афганистаном», — пояснил Малашенко.