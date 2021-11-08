Москва, 8 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Греции в связи с распространением COVID-19 с 6 ноября по 22 ноября 2021 года начали действовать более жесткие ограничительные меры для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что локдаун в реции не вводится. Ограничения коснутся преимущественно невакцинированных граждан. Так, для посещения кафе и ресторанов даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Такие же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты. Открытыми для посещения всеми интуристами без каких-либо документов остаются продуктовые магазины, супермаркеты, мини-маркеты, аптеки, заправки, фермерские рынки и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Греции, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, столкнутся с более строгими ограничениями.

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