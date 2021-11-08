Москва, , 15:45 — REGNUM Техническое поражение засчитано уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором». Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба лиги.

«Салават Юлаев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что КХЛ приняла решение засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение на основании пункта 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента.

6 ноября КХЛ отменила матч между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», который должен был пройти 7 ноября.

До этого башкирский Роспотребнадзор постановил изолировать всю команду «Салават Юлаев» на семь дней. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа А.