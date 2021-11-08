Москва, , 15:44 — REGNUM Встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция), которую 11 ноября предложил провести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, не состоится. Об этом 8 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсиа заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

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«Одиннадцатого ноября ничего не будет», — отметил российский министр.

Лавров пояснил, что, во-первых, 11 ноября встреча невозможна из-за его плотного графика, во-вторых, потому что российская сторона пока не получила реакцию на свои предложения по итоговому документу встречи.

По словам главы МИД РФ, какие-то новые даты встреч в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе не обсуждаются «прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет её результат, и насколько её результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в «нормандском формате».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» остаётся под большим вопросом. Он отметил, что стороны никак не могут договориться о следующем саммите в «нормандском формате» на высшем уровне, «даже министры пока не встречаются».

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