Москва, 8 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве по программе реновации построили около 1 млн кв. метров жилья, сообщает 8 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв, чьи слова приводятся в информации, рассказал, что за десять месяцев в Москве построили и ввели в эксплуатацию 69 новостроек по программе реновации. Их суммарная площадь превысила 950 тыс. кв. метров.

«Также начато строительство 41 дома мощностью 715,5 тысячи «квадратов», — сказал заместитель мэра. — До конца года планируется завершить строительство еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров жилья».

Уточняется, что с начала 2021 года началось расселение 21,5 тыс. участников программы реновации из 141 дома.