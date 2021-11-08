Пенза, 8 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Пензенской области в период нерабочих дней, с 1 по 7 ноября произошло 43 пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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В результате возгораний удалось спасти пять человек, двое погибли. При пожаре в доме на улице Ульяновская в Пензе 1 ноября умер 54-летний мужчина. Также погибла 87-летняя женщина в Мокшанском районе.

Несколько раз за период выходных дней пришлось тушить пожар не только в жилых домах, но и в банях. Так, 5 ноября сгорела баня в пензенском поселке Монтажный, 7 ноября — в городе Кузнецке, 8 ноября сгорела срубовая баня в Кузнецком районе.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стали основными причинами происшествий, уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пензенской области за сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросло количество пожаров, произошедших в банях и надворных постройках, в которых установлены отопительные печи.

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