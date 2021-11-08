Ярославль, 8 ноября 2021, 15:41 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил против запрета проведения экспертиз частными компаниями. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Проект постановления правительства России, разрешающий проведение восьми судебных экспертиз исключительно госучреждениям, был разработан Минюстом России.
Речь идет об экспертизах по уголовным делам — баллистической, взрывотехнической, судебно-психиатрической и других. С оспариванием кадастровой стоимости в документе связаны две экспертизы — строительно-техническая и землеустроительная, которые, по предложению Минюста, теперь смогут проводить лишь государственные оценщики. Как сообщается в пояснительной записке, нововведение позволит решить проблему недобросовестных частных экспертов при производстве судебных экспертиз по установлению кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков.
Бакиров считает, что многие частные эксперты-оценщики работают быстро, в то время как у государственных судебных экспертиз высокая загруженность. Уполномоченный опасается, что они просто не справятся с резко увеличившимся объемом работ. Неоднозначной, по мнению бизнес-омбудсмена, является и фраза о поголовной «недобросовестности» негосударственных оценщиков. К тому же, частные судебные эксперты мотивированы делать свою работу на совесть: от этого зависит их заработок и положительные рекомендации, которые клиент может дать своим знакомым.
Общественное обсуждение проекта завершилось 25 октября. Следующим этапом станет формирование его окончательного варианта.