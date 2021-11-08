Ярославль, 8 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил против запрета проведения экспертиз частными компаниями. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Альфир Бакиров Альфир Бакиров

Проект постановления правительства России, разрешающий проведение восьми судебных экспертиз исключительно госучреждениям, был разработан Минюстом России.

Речь идет об экспертизах по уголовным делам — баллистической, взрывотехнической, судебно-психиатрической и других. С оспариванием кадастровой стоимости в документе связаны две экспертизы — строительно-техническая и землеустроительная, которые, по предложению Минюста, теперь смогут проводить лишь государственные оценщики. Как сообщается в пояснительной записке, нововведение позволит решить проблему недобросовестных частных экспертов при производстве судебных экспертиз по установлению кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков.

«С 2019 года на территории Ярославской области проводится масштабная кадастровая оценка недвижимости — это и объекты капстроительства, и земельные участки различных категорий. Если предприниматели не согласны с ее результатами, кто-то обращается сначала в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости, а кто-то идет сразу в суд. Бизнес достаточно активен в этом вопросе, т.к. от величины кадастровой оценки напрямую зависит размер имущественного налога. Если данное постановление будет принято, то фактически это установит своеобразную монополию государства на все процедуры, связанные с определением и пересмотром кадастровой стоимости. Оспаривание физическим или юридическим лицом кадастровой стоимости — это по сути спор с государством. С учетом предлагаемых изменений получится, что альтернативных мнений, кроме позиции государства, на этот счет не будет», — считает региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Бакиров считает, что многие частные эксперты-оценщики работают быстро, в то время как у государственных судебных экспертиз высокая загруженность. Уполномоченный опасается, что они просто не справятся с резко увеличившимся объемом работ. Неоднозначной, по мнению бизнес-омбудсмена, является и фраза о поголовной «недобросовестности» негосударственных оценщиков. К тому же, частные судебные эксперты мотивированы делать свою работу на совесть: от этого зависит их заработок и положительные рекомендации, которые клиент может дать своим знакомым.

«Многие коллеги из регионов тоже против нововведения. Бизнес-омбудсмен при Президенте Борис Титов поручил региональным уполномоченным проанализировать вместе с экспертами и бизнесом проект постановления и направить свои мотивированные предложения для внесения изменений в документ», — заключил Бакиров.

Общественное обсуждение проекта завершилось 25 октября. Следующим этапом станет формирование его окончательного варианта.