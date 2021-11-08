Москва, , 16:31 — REGNUM Проблемы с миграцией, а именно возможное возвращение мигрантов на родину, являются большой опасностью для руководствва Туркмении. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Туркмения на карте

«Руководство республики очень боится возвращения мигрантов, хотя бы частично, из Турции», — заявил эксперт.

«Их там по разным данным — от одного до полутора миллионов человек. Скорее всего — миллион человек», — отметил Малашенко .

«Но даже если вернется полмиллиона, все равно это станет очень большой проблемой для Бердымухаммедова» — констатировал политолог.