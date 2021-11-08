Москва, 8 ноября 2021, 16:31 — REGNUM Проблемы с миграцией, а именно возможное возвращение мигрантов на родину, являются большой опасностью для руководствва Туркмении. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Туркмения на карте
Туркмения на карте

«Руководство республики очень боится возвращения мигрантов, хотя бы частично, из Турции», — заявил эксперт.

«Их там по разным данным — от одного до полутора миллионов человек. Скорее всего — миллион человек», — отметил Малашенко .

«Но даже если вернется полмиллиона, все равно это станет очень большой проблемой для Бердымухаммедова» — констатировал политолог.