Ереван, 8 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Спешка Еревана при разблокировании дорог в регионе может привести к ещё большей блокаде Армении. Об этом 8 ноября заявил журналистам экс-министр обороны республики, лидер оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян.

ИА REGNUM Сейран Оганян

«Открытие дорог в условиях, когда нет мирного договора с противником, когда противник принуждает к этому, а мы вместо создания системы безопасности, пытаемся выпросить мир, преждевременно», — сказал Оганян.

Он отметил, что сначала нужно оценить последствия от открытия дорог в сфере безопасности, экономики и демографии, а потом создать правовую базу для разблокирования. В противном случае, по мнению Оганяна, давление на Ереван усилится.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке переговоров Москвы, Еревана и Баку. На них планируется подписать соглашения о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также о разблокировании дорог в регионе.