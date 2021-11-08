Волгоград, , 15:45 — REGNUM Подозреваемого в серии разбойных нападений задержали полицейские в Волгограде. Мужчина врывался с ножом в офисы микрозаймов и требовал денег, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Нападение с ножом

Первое нападение зарегистрировано 29 октября в павильоне на проспекте Металлургов. Неизвестный, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, похитил 14 тысяч рублей и скрылся. Аналогичные преступления произошли 3 и 7 ноября в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города, из офисов микрозаймов грабитель забрал ещё по 13 тысяч рублей.

В результате оперативной работы полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний ранее судимый за кражу неработающий житель Краснооктябрьского района. У мужчины изъят нож, которым он угрожал кассирам. Похищенные деньги злоумышленник потратил на покупку наркотических средств, мобильного телефона и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.