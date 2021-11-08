Москва, 8 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о гибели в московском фитнес-клубе 32-летней дочери заслуженного артиста Владимира Конкина, сообщила 8 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной», — сказала она.

По её словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 году дочь актёра Владимира Конкина Софья утонула в одном из московских бассейнов. По данному факту возбудили уголовное дело.

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