8 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление американского конгрессмена-демократа Уильяма Китинга о том, что присутствие военных России в Приднестровье является незаконным, поэтому все вооружённые силы Российской Федерации должны быть выведены из региона.

Мирослава Романенко, , 17:33 — REGNUM Присутствие военных России в Приднестровье является незаконным, поэтому все вооружённые силы Российской Федерации якобы должны быть выведены из региона. С таким заявлением в проекте резолюции по случаю 30-летия независимости Молдавии выступил американский конгрессмен-демократ Уильям Китинг.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что США осуждают «незаконное присутствие Вооружённых сил России в Приднестровском регионе Молдавии».

«Палата представителей призывает вывести все силы и средства, принадлежащие российским службам безопасности или вооружённым силам, с суверенной территории Молдавии», — приводит слова Китинга из резолюции RT.

По словам американского политика, способствовать «демократическому управлению, энергетической безопасности и экономическому росту» в этой стране — в интересах Соединенных Штатов и его союзников. Китинг вместе с тем указал на необходимость помогать «устремлениям народа Молдавии укреплять связи с трансатлантическими партнёрами США».

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Заявление конгрессмена США обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели украинского издания «ШарийNET». У многих заявление американского конгрессмена вызвало возмущение.

«В Афганистане уже демократия?» — не без сарказма просила Alexia A.

«Причем тотальная…» — ответил ей Роман Г.

«Молдавия пусть чешет на все четыре стороны, а Приднестровье давно сделало свой выбор и не в пользу этих!» — добавила Natalya T.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«Как говорится, плохому демократу всегда что-то мешает…» — пишет Михаил Б.

«Ну да, давно там не стреляли…» — добавил Роман Г.

«Демократия» — это смерть и разрушения…» — отметила Татьяна Е.

«Бросить на верную смерть, как США бросили курдов и афганцев?» — спросил Роман Ш.

«Конгресс США выше Совбеза ООН? Я думал — наоборот! Вроде как это решения ООН — вводить и выводить миротворцев, или нет? Думаете Конгресс США это не знает?.. Ввели голубые каски по согласованию с ООН! А вывести без согласования ООН достаточно только по решению Конгресса США? Так это не работает! Или должно так работать?» — поинтересовался Сергей Е.

«Тысяч 30 стариков, женщин и детей живы остались. Их не сожгли в Доме профсоюзов, не забили ногами на улицах сел и городов, не зарезали и не расстреляли молдавские нацбаты, не разбомбила «байрактарами» и градами молдавская армия при поддержке мирового демократического сообщества. Мало?» — прокомментировал Геннадий Н. роль миротворцев в Приднестровье.

Тирасполь Clay Gilliland

«А-а… этот ужас, что там был, — это, оказывается, продвижение демократии? А, да, тогда сорян, конечно же, «уберем» [военных РФ]», — с сарказмом отреагировала Антонина С.

«Это они с понтом, что есть тут небольшая неприятность, которая делает невозможным вступление Молдовы в ЕС и НАТО. Надо же иметь какой-то повод отказать. Вот он нашелся», — ответила Антонине С. Olga Svaytoslavovna.

«Пусть сначала [США] выведут свои войска из тех стран, куда… засунули свое рыло! И после чего в этих странах нищета и разруха!» — подытожил Леонид С.