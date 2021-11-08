Москва, , 16:34 — REGNUM Руководство Туркмении находится в безвыходной ситуации и вынуждено налаживать связи с Россией. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Гурбангулы Бердымухаммедов President.uz

«Туркменскому лидеру абсолютно некуда деваться», — заявил эксперт

«В Туркмении катастрофическое экономическое положение», — пояснил эксперт.

«И он не знает, куда деваться. У него со всеми соседями проблемы, несмотря на наличие контактов. И с турками, и с узбеками», — отметил Малашенко.

«Сам Бердымухаммедов заинтересован в налаживании хороших отношений с Россией. Если раньше он фрондировал, то сейчас положение ухудшилось и ему необходимо поддержка со стороны России», — заключил политолог.