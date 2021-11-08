Тюмень, 8 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Тюмени в 2022 году появятся более 70 новых автобусов. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своём Instagram-аккаунте 8 ноября 2021 года.

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Мэр Тюмени лично проверил, как в ПАТП № 1 проводит санитарную обработку салонов автобусов, проверяют предрейсовое состояние здоровья водителей. Руслан Кухарук лично убедился в работе комплекса, который диагностирует давление, пульс, выдаёт данные алкотестера и температуру тела водителей.

Кроме того, ПАТП № 1 приобрело в 2021 году машину техпомощи, чтобы на линии устранять мелкие поломки у автобуса.

«Хочу сказать, что при формировании бюджета на 2022 год мы предусмотрели обновление автобусного парка. Запланировано приобрести более 70 автобусов», — сообщил об итогах визита в транспортную кампанию мэр Тюмени.

В пресс-службе горадминистрации Тюмени добавили, что средний возраст тюменских автобусов составляет четыре года. Новый транспорт будет большей вместимости, в том числе будут закупаться и «гармошки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Тюменской области общественный транспорт не так «молод», как в столице региона. По данным региональной Госавтоинспекции к июню 2021 года на технический осмотр было представлено 1334 автобуса, из них были признаны технически неисправными 338.