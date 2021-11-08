Москва, 8 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Правительство Вьетнама утвердило трёхэтапный пилотный план перезапуска международного туризма. План предложило министерство культуры, спорта и туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вьетнам

Первый этап стартует в ноябре 2021 года. На первом этапе реализации плана вакцинированные или переболевшие COVID-19 иностранные туристы смогут без карантина в рамках пакетного тура посетить пять туристических направлений во Вьетнаме.

Второй этап начнётся с января 2022 года. Для интуристов с иммунитетом от COVID-19 после семи дней пребывания в первом пункте назначения разрешат поездки по другим направлениям в стране.

Сроки третьего этапа пока не названы. Они будет известны после рассмотрения результатов приема интуристов на первых двух этапах. Уточняется, что запланировано полное открытие страны для иностранных путешественников.

Как сообщало ИА REGNUM, требование для туристов о прохождении карантина при въезде во Вьетнам будут отменено для ряда регионов страны.

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