Москва, , 15:33 — REGNUM Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян пропустит от двух до трёх недель из-за травмы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба клуба.

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Захарян получил повреждение 29 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» (1:4).

Ранее сообщалось, что он не сможет сыграть в ноябрьских отборочных матчах сборной России на ЧМ-2022 с командами Кипра и Хорватии.

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