Токио, 8 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Вторую и третью игры серии Metal Gear Solid временно удаляют из онлайн-магазинов. Об этом 8 ноября сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Konami пояснила, что игры убираю из продажи из-за проблем с «лицензиями на определённые исторические архивные материалы», которые были использованы при реализации этих проектов. Пока компания не уточнила, о каких именно материалах идёт речь. Издание отметило, что проблема распространяется не только на сами игры Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater, но и на наборы, в которые они входят.

Напомним, игра Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty вышла 13 ноября 2001 года, а Metal Gear Solid 3: Snake Eater — 17 ноября 2004-го. Релиз игр состоялся на консоли PlayStation 2, их разработкой руководил геймдизайнер Хидео Кодима.