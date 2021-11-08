Саратов, 8 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Саратовской области на ближайшие сутки объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Скользкие ступени

Во вторник, 9 ноября ночью и утром местами по Саратовской области ожидается усиление ветра западной четверти до 16 м/с. В течение суток вероятен небольшой дождь. На отдельных участках дорог в ночные и утренние часы будет скользко. Температура воздуха составит +3…+8 градусов — ночью, в пониженным местах до минус 2, днем — +6…+11 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии ночью 9 ноября местами может пройти небольшой дождь со снегом, в некоторых районах может образоваться гололед, на дорогах гололедица. Днем в регионе возможен небольшой дождь с порывами сильного ветра.

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