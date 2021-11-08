Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Депутаты парламента Грузии, лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились со спикером законодательного органа Кахой Кучавой для обсуждения вариантов деэскалации политического конфликта, разразившегося в стране. Об этом 8 ноября сообщает «Общественное телевидение».

Здание парламента в Тбилиси Facebook.com/parliamentgeo

Как рассказал журналистам Хазарадзе, стороны обсудили, как не дать умереть бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, объявившему в тюрьме голодовку.

«Мы должны создать такую ситуацию, чтобы третьему президенту Грузии не грозила смерть. Если это произойдет, не дай бог, такие интервью нас уже не спасут», — сказал депутат.

Хазарадзе отметил, что страна разделилась на два лагеря. Депутаты от «Лело» выступают за то, чтобы ситуация не стала развиваться по «плохому сценарию».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. При этом основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» анонсировала вечером 8 ноября масштабный митинг в Тбилиси в поддержку экс-президента. Саакашвили призывает совершить «революцию» в стране и освободить его из тюрьмы.

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