Москва, 8 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Задача партии «Единая Россия» — добиться, чтобы бюджетные средства дошли до каждого человека. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе обсуждения поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Government.ru Дмитрий Медведев

«На это будет направлена работа региональных и местных отделений «Единой России». Предусмотрены значительные расходы на образование и здравоохранение, помощь людям с ограничениями по здоровью. Повышенное внимание мы должны уделить таким темам, как социальное развитие села, ремонт дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах», — перечислил Медведев.

В целом, по его словам, принятие госсметы — важный шаг реализации народной программы партии, в ходе ее обсуждения было получено более 2 млн предложений.

«Надо доработать бюджет, чтобы он соответствовали взятым обязательствам… Это и есть первичная проверка на прочность при реализации взятых обещаний», — отметил Медведев.