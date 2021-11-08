Москва, 8 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что руководство МХАТа не выплатило ей зарплату в размере 450 тыс. рублей. Об этом 8 ноября пишет издание Popcake.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Как отмечает издание, Бузова обижена на нового руководителя театра Владимира Кехмана и намерена подавать в суд. «Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МХАТ отменил постановку «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, запланированную на 2 ноября, в связи с «плохими продажами билетов». Певица опровергла эту информацию, предоставив информацию о продаже всех билетов на спектакль.