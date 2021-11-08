София, , 15:25 — REGNUM Ученики одной из центральных школ города Бургаса (юго-восточная Болгария) провели сидячую забастовку в знак недовольства против решения болгарского минздрава ввести обязательное тестирование школьников на COVID-19. Об этом 8 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Школьники Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В акции приняли участие 14 школьников в возрасте от 8 до 15 лет, а также их родители и некоторые учителя. Забастовка прошла в форме «внеклассного занятия»: организаторы мероприятия провели урок болгарского языка, расположившись непосредственно у входа в мэрию Бургаса.

«Тесты на коронавирус необходимо проводить исключительно на дому, а не в школьных стенах, где положительный результат на COVID-19 травмирует ребенка», — говорится в совместном заявлении участников забастовки.

Согласно официальной информации, охрана городской мэрии не предпринимала мер по прекращению несогласованной акции. После нескольких часов протеста школьники передали открытое письмо президенту Болгарии, а также министру образования и министру здравоохранения временного (служебного) правительства Болгарии с требованием отмены жестких карантинных мер в средних и высших учебных заведениях страны.

Напомним, с 8 ноября в Болгарии частично возобновляются занятия в младших школьных классах. Согласно правительственному распоряжению, допуск учеников за парты осуществляется исключительно после прохождения тестов на коронавирус.